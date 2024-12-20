余華英拐童案二審 維持死刑不得再上訴

庭審囂張 稱非主犯 聞判掉淚 備受關注的余華英拐賣17名兒童案昨日上午9時30分在貴州省高級人民法院重審二審開庭，余華英被押解到法院出庭。受害人楊妞花的代理律師王文廣周二接受媒體訪問時透露，余華英以自己不是主犯為上訴理由。法院昨日宣判，駁回余華英上訴，維持一審死刑判決。

余華英拐童案重審二審昨日上午開庭後一度休庭，下午繼續開庭並宣判。據報道，當日的裁定為終審裁定，余華英不能再次上訴。按照刑事訴訟程序，該案將報請最高人民法院進行死刑覆核，核准適用死刑後，進入最終執行階段。余華英目前被還押看守所。楊妞花向內媒表示，這次是最後一戰，余華英得到的結果還是判處死刑，整個庭審過程中其態度非常囂張惡劣，她還是覺得自己沒有錯，一直到宣判結果出來，她的眼淚終於掉下來。

從未對12家庭17孩子感愧疚 楊妞花另在社交平台表示，昨日是她追擊余華英的第1,313天，此次庭審她與其他9個受害者家庭共同參與，是一場正義與邪惡的較量，希望大家共同關注。她提到，此前法院宣判後，余華英都不服死刑判決，提出上訴，覺得自己沒有作惡多端，只是偷了孩子，這些都是小事，不應讓她承擔這麼大責任，從未對12個家庭中17名孩子感到愧疚。楊妞花因此才一直堅持，希望等到最終判決結果，告慰早亡的父母。

王文廣表示，重審一審和二審不同，二審主要查明一審事實是否清楚，證據是否充分，余華英的上訴理由能否成立。針對此次庭審，王文廣並沒準備新證據，但對一審判決認定的證據，以及對二審維持死刑判決均充滿信心。他稱，余華英上訴稱自己是受到同居男子龔顯良和丈夫王加文蠱惑，才從事拐賣，認為自己是受別人指使，自己在案中作用很小，認為重審一審量刑過重。

貴州省貴陽市中級人民法院10月25日對余華英拐童案作出重審一審宣判，以拐賣兒童罪判處她死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，她當庭表示上訴。楊妞花當日在法院外表示，聽到判決結果眼淚都出來了，她第一次看到余華英的恐懼，全程低頭雙手發抖，但是沒有任何道歉。

楊妞花早前發影片表示，對於這次開庭，自己沒有甚麼話再對人販子說，只希望維持死刑。本報綜合報道