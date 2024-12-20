助京在美設海外警察站 華裔漢認罪

【本報綜合報道】美國紐約59歲華裔男子陳金平（Chen Jinping）涉嫌充當中國政府的代理人，去年被控多項罪名。他前日表示認罪，承認為中國公安部在曼哈頓下城開設和營運一個未申報的海外警察站，協助打壓異見人士。

妨礙司法公正罪撤控

案情指，陳金平和同案被告盧建旺合謀充當中國政府的非法代理人，代表福州市公安局在美國建立首個已知的海外警察站，至前年秋季關閉。該計劃的參與者均未告知美國政府他們幫助中國政府在美國領土上秘密開設和營運一個未申報的警察站，二人又通過銷毀與公安部官員的通訊證據妨礙司法公正。陳金平將面臨最高5年監禁，根據其認罪協議，政府同意撤銷對他妨礙司法公正的指控。盧建旺對兩項指控均表示不認罪，正等待審判。