華製TP-Link路由器疑涉網攻 美擬封殺

【本報綜合報道】美媒前日報道，美國商務部、國防部和司法部正分別調查路由器製造商中國聯洲技術公司（TP-Link）是否被用於網絡攻擊活動，是否對美國國家安全構成威脅。華府考慮在美國封殺TP-Link設備，可能在特朗普政府明年上台後處理。中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，美國利用國家安全的幌子打壓中國企業，北京將堅決捍衞華企合法權益。

市佔率65% 被指低價壟斷 TP-Link路由器在美國家庭和小型企業的市佔率高達65%，國防部和其他聯邦政府機構亦有使用TP-Link產品。知情人士透露，TP-Link路由器在交付給客戶時通常存在安全缺陷，TP-Link往往無法解決問題，亦不與安全研究人員合作。不過，TP-Link路由器似乎與中國涉及的黑客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）行動無關。

報道指，TP-Link透過低價出售取得壟斷地位，司法部正在調查價格差異是否違反禁止以低於製造成本價格銷售產品來實現壟斷的聯邦法律。國防部今年稍早則對中國路由器的國家安全漏洞展開調查，商務部的調查則由資訊和通訊技術與服務辦公室負責，該辦公室有權基於國家安全考慮，禁止指定國家的公司向美國出售技術。

TP-Link發言人表示，該公司不會以低於成本的價格銷售產品，並致力於遵守美國法律，包括反壟斷法。公司亦是會評估路由器潛在安全風險，並採取行動解決已知漏洞，歡迎任何與美國政府合作的機會，以證明公司的安全實踐完全符合行業安全標準，展示對美國市場、消費者及解決美國國家安全風險的持續承諾。