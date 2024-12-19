12月19日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月19日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
神戶地下鐵7旬婦遭捅傷
日本神戶市營地下鐵三宮站昨日中午有一名49歲女子持菜刀施襲，刺傷一名70多歲婦人的背部，她緊急送院。案發於三宮站東側驗票閘門外的售票機前，行兇女子手持17厘米長的刀襲擊，警方接報到場後當場拘捕該名女子。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241219-1219_00180_048/神戶地下鐵7旬婦遭捅傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc