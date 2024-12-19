神戶地下鐵7旬婦遭捅傷

日本神戶市營地下鐵三宮站昨日中午有一名49歲女子持菜刀施襲，刺傷一名70多歲婦人的背部，她緊急送院。案發於三宮站東側驗票閘門外的售票機前，行兇女子手持17厘米長的刀襲擊，警方接報到場後當場拘捕該名女子。（綜合報道）