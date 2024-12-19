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馬國海域發現華旅客屍體
馬來西亞沙巴州仙本那馬布島附近海域近日打撈起一具中國男遊客屍體，仙本那警方已展開調查，並將案件列為突然死亡案。警方透露，該男子衣着整齊，背着灰色背囊，內有3塊磚頭。中國駐哥打基納巴盧總領事館工作人員周二向內媒證實確有此案，但否認有報道稱遇難男子來自廣東。（綜合報道）
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