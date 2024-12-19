槍殺保險公司行政總裁 美漢被控11罪

【本報綜合報道】美國聯合健康保險行政總裁湯普森被殺案，紐約曼哈頓地區檢察官布拉格前日宣布，大陪審團正式起訴疑犯曼吉奧內11項罪名，包括一級謀殺，一旦罪成最高刑罰為終身監禁且不得假釋。他目前還押被捕地點賓夕凡尼亞州，將於今日上午出庭接受審判。

26歲的曼吉奧內被控一項「助長恐怖主義行為」的一級謀殺罪，以及兩項二級謀殺罪，其中一項是「作為恐怖主義行為的殺人」。其餘控罪較輕，例如非法持有武器和偽造文書。

布拉格在記者會上形容，這是一場可怕、精心策劃、具針對性的謀殺，目的是要引起震驚、關注和恐嚇。曼吉奧內行兇後，網上出現其他針對保險公司的恐嚇貼文。

3D打印槍械犯案 檢方另透露更多調查細節，包括曼吉奧內在行兇前超過一周抵達紐約，今年11月14日以假身份證入住旅館，12月4日退房後到湯普森下榻酒店外埋伏。布拉格指出，曼吉奧內使用3D打印槍械行兇，反映該類武器在紐約市乃至全國日益氾濫問題。布拉格不打算就移送到紐約受審提出異議，他可能在本周末交由紐約當局拘留。