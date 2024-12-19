瓦努阿圖7.4級地震 14死包括華人

【本報綜合報道】太平洋島國瓦努阿圖首都維拉港（Port-Vila）以西30公里處外海周二發生黎克特制7.4級強烈地震，美國地質勘探局一度發出海嘯警報。地震昨日增至14人死亡，逾200人受傷。據中國外交部表示，兩名中國公民在地震中遇難身亡，另兩人受傷。

逾200人傷 中方慰問 當地多幢建築物倒塌，包括一間中國商店，多人被埋在瓦礫下，救援人員和紅十字會持續搜救。

中國駐瓦努阿圖大使館臨時代辦顧孜華昨日接受內地官媒訪問時稱，地震中兩名遇難者初步認定是來自福建省的中國公民或華人，兩人具體身份、姓名還在與當地警方核實中。

中國外交部發言人林劍昨日在記者會表示，中方高度關注瓦努阿圖地震災情，對瓦方表示慰問。他指出，中國援瓦的醫療隊正在當地醫院積極參與治療受傷民眾，當地的中資企業主動調用機械設備幫助瓦方開展救災。

中方將與瓦政府保持密切聯繫，及時向瓦努阿圖賑災提供支持。中國駐瓦努阿圖使館已派員赴現場開展工作，將全力協助傷者救治和遇難者善後工作，外交部和駐瓦努阿圖使館將繼續跟進救援進展，向在瓦中國公民和機構積極提供領事保護與協助。