尹錫悅無視偵查組傳召 憲院再促交戒嚴資料

南韓戒嚴聯合偵查組昨日傳召涉嫌內亂等罪的總統尹錫悅，但他拒絕傳召並未到案。憲法法院周二命令尹錫悅在下周二前，提交戒嚴事件相關國務會議紀要和戒嚴布告令等資料。

由高級公職人員犯罪調查處（公調處）、警察廳國家偵查本部特別調查團組成的戒嚴聯合偵查組，要求尹錫悅昨早10時前往中央政府果川辦公大樓以嫌疑人身份接受調查。尹錫悅沒有按時到案，沒有提出延期到案要求，也未聯絡戒嚴聯合偵查組。偵查組考慮是否再次向尹錫悅發送傳召通知書，以及以何種方式通知等事宜。

會議欠紀錄 戒嚴存漏洞 憲法法院尹錫悅彈劾案主審法官，向尹錫悅和國會法制司法委員會委員長、彈劾委員會委員鄭清來下達準備命令，要求各方提交資料。憲法法院要求尹錫悅提交的資料包括舉證計劃、證據清單、戒嚴相關國務會議紀要、戒嚴司令部司令朴安洙宣布的布告令第一號。尹錫悅本月3日晚上宣布緊急戒嚴前，於當晚10時17分至22分舉行國務會議，並在翌日凌晨4時15分許召開國務會議討論解嚴。

憲法法院向總統室和尹錫悅官邸分別發送彈劾決議書等文件，但因收件人不在和總統警衞處拒收而未能送達。

代理行政安全部長職務的高綺童承認，3日晚舉行的國務會議未留紀錄。有觀點曾指出，會議沒有按照正常流程舉行及未留紀錄，因此戒嚴在法律程式上存在漏洞。

內亂案交予公調處跟進 大檢察廳昨日決定，把尹錫悅及前行政安全部長李祥敏涉嫌發動內亂一案，移交公調處處理，防止重複查案。戒嚴事件發生後，公調處、檢方及警方收到大量檢舉書，在三方協商過程中，公調處與警方成立戒嚴聯合偵查組。警方已將尹錫悅和前防長金龍顯、國防部防諜司令部司令呂寅兄、李祥敏相關案件移交公調處，但檢方仍繼續自行偵辦，之後尹錫悅被偵查機關重複傳喚，引發偵查系統混亂。本報綜合報道