面對特朗普關稅施壓 加方撥70億強化邊境

美國總統當選人特朗普早前預告，上任後會對加拿大貨品徵收25%關稅，直至加方嚴厲打擊芬太尼等毒品和非法移民進入美國。加拿大政府周一公布計劃撥款13億加元（約70.5億港元）在未來6年加強邊境安全，以回應特朗普的關稅威脅。

用於加強邊境安全的資金中，其中4,200萬加元（約2.27億港元）撥給加拿大皇家騎警，7.9億加元（約42.9億港元）撥予加拿大邊境服務局。加拿大財政、公共安全及政府間事務部長勒布朗（Dominc LeBlanc）周二會同移民部長米勒（Marc Miller）、國際貿易部長伍鳳儀、精神健康與成癮部長薩克斯（Ya'ara Saks）開記者會，交代計劃由5大支柱組成，分別是「偵查及干擾芬太尼貿易」、「設立新執法工具」、「加強行動協調」、「增加情報共享」、「減少不必要邊境容量」。

勒布朗表示，加拿大將向美國政府提議建立新的北美聯合打擊組，針對跨國有組織犯罪，打擊組可能包括行動搜索支援、專門的合成毒品部隊、擴大的聯合部隊、特種執法部隊、美加綜合邊境執法小組、新技術行動能力和相關基礎設施。這依賴加拿大皇家騎警、邊境服務局與警方的長期現有合作，並會擴大到包括美國的合作夥伴。

加拿大還計劃建立一支全天候空中情報特遣部隊，配備直升機、無人機和移動監視塔。勒布朗又透露，已經與美國候任「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）和候任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會面，交代了邊境安全計劃。

傳美兩黨提案 懲華禁毒不力 另一方面，有報道指美國兩黨議員日前提出3項議案，打擊中國在美國鴉片類藥物芬太尼危機中的作用，議案包括成立美國特別工作組打擊毒品販運，並為制裁中國實體鋪路。中國外交部發言人林劍周三回應指，中方堅決反對美方一些政客扭曲事實、散布虛假訊息、抹黑中方的禁毒努力。本報綜合報道

美候任「邊境沙皇」 霍曼 美候任商務部長 盧特尼克 加拿大將撥款加強與美邊境安全，以回應特朗普的關稅威脅。