烏派刺客殺俄司令 克宮追責 美稱不知情

赴莫斯科放爆炸裝置 烏茲別克男被捕 俄軍輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）及其助手周二死於一場由烏克蘭策劃的爆炸暗殺，總統普京就基里洛夫遇刺身亡表示深切哀悼。俄方定性事件為恐怖襲擊，翌日拘捕一名涉案的烏茲別克斯坦男子。美國國務院發言人米勒否認華府參與今次暗殺事件，俄方直斥美方說法荒唐可笑。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）沒有公開疑犯姓名，指控他被烏克蘭情報機關招攬到莫斯科施襲。疑犯生於1995年，是烏茲別克公民。調查人員指，疑犯把收到的一個土製爆炸裝置安裝在基里洛夫寓所外的一輛電動滑板車，然後租用一輛裝有監視鏡頭的汽車監控情況，把實時影像傳回位於烏克蘭第聶伯羅的組織者。在收到目標人物走出建築物的信號後，爆炸裝置被人遙控引爆。疑犯獲承諾事成後可取得10萬美元（約78萬港元）報酬，以及安頓到一個歐洲國家。

烏指控俄用4800次化武 英媒公開烏克蘭國家安全局提供的事發影片，片段從停泊在基里洛夫寓所外不遠處的一輛汽車內拍攝，可見兩名男子從建築物出來後不久就發生猛烈爆炸。54歲的基里洛夫是俄羅斯2022年對烏克蘭發動進攻以來，在莫斯科被暗殺的最高級別俄羅斯將領。烏克蘭國家檢察官周一以基里洛夫涉嫌使用違禁化學武器為由，對他進行缺席審訊。烏克蘭安全局說，自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯使用了4,800次化武。

英國瑞典首相對烏表理解 俄羅斯指稱，美國等烏克蘭盟友要為基里洛夫被炸死一事負責。米勒回應：「關於那宗爆炸，美國事先不知情，沒有參與事件，基里洛夫涉及大量暴行，並使用化學武器攻擊烏克蘭部隊。這是美國國務院曾公開評估，基里洛夫領導的部隊曾利用控暴劑，違反國際法。」除了現屆美國政府外，烏克蘭其他盟友均聲稱事前不知情，但英國首相施紀賢及瑞典首相克里斯特松表示，對烏方行為表示理解。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃直指美國政府聲稱沒有參與暗殺基里洛夫是荒唐可笑，因為是美國製造和贊助基輔政權，證據確鑿的是華府從未譴責基輔實施的任何恐怖攻擊或有計劃的暗殺。她表示，俄方相信此次爆炸的所有組織者和實施者都會受到懲罰，而俄羅斯並不會被嚇倒。扎哈羅娃此前指出，基里洛夫多年來以事實為依據，系統性地揭露盎格魯—撒克遜人的罪行，「他在工作中勇敢無畏，沒有躲在背後，而是坦率行事。」本報綜合報道