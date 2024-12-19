電動單車限速難送外賣 廣州另設專用車牌

將於本月30日實施的《廣州市電動自行車管理規定》，對糾治電動單車改裝、超速、違章等亂象作出規定，其中提到電動單車在非機動車道內行駛時，最高時速不能超過15公里。但一些外賣員反映，限速會導致配送超時。廣東省公安廳周二回應指明年上半年，廣州交警將對外賣、速遞等服務行業的電動單車進行專用車牌管理。

廣東省電動單車保有量大，涉及領域多。廣東省公安廳交通管理局副局長劉鋒表示，廣東省交管部門倡導對電動單車分類管理，區分「私家車」與「企業車」。新規實施後，廣州交警將對外賣、速遞等服務行業的電動單車出台專用車牌具體管理辦法，相關車牌將由相關企業申請，並僅限本企業員工使用。

市監促平台放寬配送時間 為保證外賣員工作與收入不受限速規定影響，交警部門將聯合市場監管部門約談配送平台，督促其優化算法，放寬配送時間，落實法律和社會責任。廣州市共有10家較大的配送平台，均已建立日常溝通協調機制。

廣東今年相關事故上升 截至上月，廣東省已登記上牌的電動單車達2,586萬輛。今年以來該省共有9,400多宗交通事故與電動單車有關，造成1,195人死亡，事故宗數同比上升2.7%，死亡人數同比下降11.2%。本報綜合報道