知名打拐人疑遭懸賞買命 警介入
【本報綜合報道】內媒周一報道，內地知名打拐志願者上官正義近日收到網民報料指，有人花2,000萬元人民幣（約2,137萬港元）對他懸賞買命。該爆料網民指周日已獲警方的人聯繫了解有關情況，將積極配合調查。
揭醫院勾結中介售出生證明
目前在湖北襄陽一間人力資源公司工作的爆料網民對內媒稱，自己曾在看守所羈押期間，與湖北襄陽健橋醫院院長葉××的兒子關在一起，聽到對方曾密謀出巨資買上官正義的命。襄陽健橋醫院早前被舉報勾結網絡中介販賣出生醫學證明，包括院長在內7人被採取刑事強制措施。記者周一再致電襄陽市公安局新聞科，但電話一直無人接聽，隨後撥打襄陽市政府電話，一位工作人員表示已獲悉情況，但目前不清楚具體案件辦理情況，會記錄記者詢問的問題了解。
上官正義收到爆料訊息後，已向襄陽有關方面報警並提供有關材料，已有相關部門的人聯繫他就一些事情溝通。他稱，相信政府方面能夠保護其安全，對於這樣的恐嚇甚至買人頭的消息，坦言會害怕，但不會因此放棄打拐事業，更相信政府會介入調查。
人人做記者
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