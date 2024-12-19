知名打拐人疑遭懸賞買命 警介入

揭醫院勾結中介售出生證明

目前在湖北襄陽一間人力資源公司工作的爆料網民對內媒稱，自己曾在看守所羈押期間，與湖北襄陽健橋醫院院長葉××的兒子關在一起，聽到對方曾密謀出巨資買上官正義的命。襄陽健橋醫院早前被舉報勾結網絡中介販賣出生醫學證明，包括院長在內7人被採取刑事強制措施。記者周一再致電襄陽市公安局新聞科，但電話一直無人接聽，隨後撥打襄陽市政府電話，一位工作人員表示已獲悉情況，但目前不清楚具體案件辦理情況，會記錄記者詢問的問題了解。