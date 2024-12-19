湖北漢墮相親騙局失52萬

【本報綜合報道】湖北省武漢市漢陽區洲頭派出所近日偵破一宗相親詐騙案，抓獲一名女疑犯，涉案金額達48萬元人民幣（約52萬港元）。為了瞞住男方，女疑犯請來武漢本地的演員假扮自己和親友。

談婚論嫁 女方僱演員扮親友 受害人鑫先生對民警稱，他前年8月通過微信徵婚認識一名叫小雨（化名）的女子，兩人之後發展成情侶，並談論婚嫁。小雨去年先後向鑫先生提出要彩禮和首飾，以「媽媽住院了，手術要錢」等藉口索錢，又要求為家人購置衣服並轉帳。鑫先生今年6月識破小雨為他人假扮，對方退還了部分財物後便失去聯絡，鑫先生於是向公安報案。

洲頭派出所根據鑫先提供的轉帳帳戶、購物憑證、聊天紀錄等，鎖定疑犯周×的真實身份及居住地。周×上月20日到洲頭派出所接受調查時交代，由於她沒有經濟來源，又要養小孩，便謊稱「找對象」與鑫先生發展成「戀人」，進而騙取錢財。她已被漢陽公安分局依法刑事拘留，警方聯絡其家屬向被害人賠償，案件正在進一步偵辦中。