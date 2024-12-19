江西男43萬光顧婚介 妻數日失蹤

【本報綜合報道】內媒周二報道，江西一名男子今年4月花了40多萬（人民幣‧下同，約43萬港元）通過當地婚介公司找到一名17歲女伴，結果對方和他生活不到一周就失蹤。男子事後雖獲婚介公司退回部分款項，但女方中間人拒絕退款。

疑早有家室 付先生憶述，帶女子回老家兩日後，對方不但態度轉差，又要求他到高檔場所消費，給她買黃金、手機、手錶，共花了9萬多元（約9.6萬港元）。他事後才得知此女雖未結婚，但疑早有家室，並育有一女，而非婚介公司聲稱的未婚未育。付先生欲討回款項時，發現婚介公司是經貴州媒人歐陽女士通過中間人姚×找到該名女子。前兩者共退回付先生23萬元（約25萬港元），中間人姚×卻不肯退回剩下的9萬元（約9.6萬港元）。

聲稱被姚×瞞騙的歐陽女士，本月5日偕付先生前往貴州向姚×討說法，並與姚×所在婚慶公司負責人發生爭執。該公司稱，姚×雖在他們的場地內有辦公室，但雙方只有合作關係，付先生一事和他們公司無關。目前，付先生和歐陽女士已報案，事情正處理中。