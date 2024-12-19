「如何讓女大學生誕孩」 內地教授言論惹議

與哈薩克國務顧問訪談 受生育觀念轉變、育齡婦女人數減少等多重因素影響，內地人口近年出現負增長。哈薩克斯坦國務顧問卡林（Erlan Karin）早前訪問位於北京的中國人民大學時，有內地學者問對方究竟是如何讓女大學生貼貼服服生孩子，言論在社交平台引起爭議，人大重陽金融研究院微信公眾號及官方網頁其後悄悄刪除相關問答內容。

卡林上月22日訪問中國人民大學，並以「哈薩克的改革和中哈永久全面戰略夥伴關係」為主題發表演講。在演講後的交流環節中，中國人民大學教授王憲舉提到哈薩克生育率高、中國生育率低的問題，稱中國女性現在普遍不願結婚和生小孩，「家長也好，領導也好，你動員她、勸她，她不聽」。他又問：「哈薩克小孩很多，女大學生們怎麽能夠這麽相信你們的話，老老實實的、服服貼貼的，就這麽生孩子，早生、多生？」

卡林：不會強迫婦女 此言一出引發在場多名學者露出詭異笑容，卡林尷尬回應指，哈薩克不會強迫婦女生孩子，不會替她做選擇；又指當地婦女非常積極參與社會和政治，前年通過的重要法律形成了新機制保護婦女權益。他強調，哈薩克石油天然氣收入都會計入國家基金，每名新生兒可從中得到分紅，將來用於解決住屋和教育問題，藉由國家和家長共同參與，形成新的社會習慣。

相關問答內容發布在人大重陽金融研究院的微信公眾號上，引發網民熱議。有人非常不滿王憲舉，留言說：「女大生是生育機器嗎？要老老實實、服服貼貼生孩子？」有網民諷刺稱，社會資源都被王憲舉這種學者佔據，年輕人沒錢當然不願意生子。目前，人大重陽金融研究院微信公眾號已經將問答內容刪除。本報綜合報道