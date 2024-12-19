未成年人 危害國安案趨增

【本報綜合報道】國家安全部昨日發文指，近日披露多宗未成年人實施危害國安行為的典型案例，反映出近年來在境外間諜情報機關拉攏策反下，未成年人實施危害國安案件呈增加趨勢，需引起社會高度重視。該部門提出，教懲結合，加強未成年人保護；以案釋法，加大宣傳教育力度；源頭防控，織密未成年人網絡安全防護網。

文章指出，未成年人危安案件的主要特點包括易受到勾連發展，以遊戲、旅遊、攝影等極具迷惑性的名義引入圈套；易形成團夥作案，主動物色發展身邊同學朋友共同實施危害國安行為；易造成嚴重危害，凡是境外間諜情報機關指明拍攝的涉密目標區，大部分被網勾的未成年人都不計後果如實拍攝，且單次報送涉密照片達數十、上百張之多。

當局促加強教育防控 分析指，造成未成年人實施危害國安行為的原因主要包括他們缺乏國家安全意識，家庭教育引導缺失，學校教育管理缺位，網絡保護存在盲點。國安機關將堅持以「教育挽救」為方針，對涉案未成年人教育感化，促使其認罪悔改；同時以案說法、以案析理，加強國家安全宣傳教育；並將加強與有關部門協作，積極推動未成年人網絡安全防護綜合治理。