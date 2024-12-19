馬英九率團訪陸晤宋濤 稱堅持九二共識反台獨

【本報綜合報道】台灣地區前領導人馬英九昨日起率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問大陸，是他第3度訪陸之旅。一行人出席在黑龍江哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都訪問，及參觀七三一部隊舊址陳列館等地。他表示，希望能建造兩岸和平橋樑，跨越政治險惡，傳遞兩岸人民渴望交流心聲。馬英九隨後和大陸國台辦主任宋濤會面。

馬英九昨日在桃園機場表示，現階段兩岸青年互相交流格外重要，尤其是全球戰爭頻仍，兩岸關係遠較國民黨執政時期緊張，馬英九基金會盡其所能推展兩岸青年交流。馬英九提到，常說兩岸青年交流愈多、認識愈深，未來兩岸衝突一定會愈少，馬英九基金會始終願協助政府推展兩岸交流。

上海副市長雙城論壇推動遊台 宋濤當日在哈爾濱會見馬英九及參加海峽兩岸青年冰雪節的部分台灣嘉賓代表。宋濤表示，兩岸同胞都是中國人，應攜手推動兩岸關係發展、維護台海和平穩定，共謀中華民族偉大復興，共創中華民族綿長福祉。馬英九表示，應堅持「九二共識」、反對「台獨」，共同推動兩岸關系和平發展，讓中華民族在全世界抬頭挺胸。

另外，上海副市長華源前日在台北舉行的雙城論壇上強調「兩岸一家親」，宣布將積極推動上海團客赴台旅遊。大陸國台辦發言人朱鳳蓮當晚回應指，樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復遊台，民進黨當局應盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作的禁限阻撓。台灣陸委會則指如果是家人，就應該好好相處，不過這兩天解放軍擾台依舊。