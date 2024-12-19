向美軍購備存669億 台促防務部檢討
【本報綜合報道】台灣防務部門明年度編列歲出預算4,760億元（新台幣，下同，約1,137億港元），包括M1A2T坦克、M142高機動多管火箭系統（HIMARS）、岸置魚叉導彈系統等對美軍購案，卻遭遇部分裝備延遲交付積欠情況。台審計部審計長陳瑞敏前日表示，已要求防務部門檢討。
延後交貨涉款358億
陳瑞敏在立法院院會上表示，目前查出已匯款予美方備存帳金額逾2,800億元（約669億港元），另有1,500多億元（約358億港元）款項與重大軍購延後交貨有關。他強調，已經發現有此問題，也要求防務部門必須要有違約懲罰金等相關機制應對。
台軍今年度陸續接收美售各式裝備，估計最快今年底迎來首架F-16C/D Block 70戰機。美國國防部日前授予一筆9.87億美元（約77億港元）的後勤、技術支援合約，委由美國國防科技公司Leidos為F16戰機提供維修與返還、工程與技術服務，以及消失性商源、料件短缺解決方案3大項目，由本月11日執行至2034年5月底，保障台空軍相關機隊未來10年維保能量。
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