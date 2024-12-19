向美軍購備存669億 台促防務部檢討

延後交貨涉款358億

陳瑞敏在立法院院會上表示，目前查出已匯款予美方備存帳金額逾2,800億元（約669億港元），另有1,500多億元（約358億港元）款項與重大軍購延後交貨有關。他強調，已經發現有此問題，也要求防務部門必須要有違約懲罰金等相關機制應對。