遭MI5指華諜入稟索償 港出生英籍女律師敗訴

在香港出生的英籍律師李貞駒（Christine Lee）被指為中國間諜，入稟向英國軍情五處（MI5）提出索償，倫敦一個法庭前日裁定她敗訴。較早前，英國首相施紀賢被問及因應國家安全潛在風險、會否重新考慮是否與中國建立更密切關係時，稱會繼續在應對氣候變化等問題上與北京合作。

李貞駒出生於香港，她在英國設立了一間為中國移民提供諮詢服務的公司。她幫助成立了一個議會委員會，由當時的反對黨工黨議員加德納擔任主席，旨在討論影響英國華人社區的問題。加德納指，他從李貞駒處得到了數十萬英鎊的捐款，她的兒子也曾在其辦公室工作。

MI5在2022年1月向議員發出安全警告，稱李貞駒利用來自中國內地和香港的資金，為中國干預英國政治。李貞駒沒有受到刑事檢控，但她否認上述指控並採取法律行動，要求賠償損失，稱MI5處在沒有任何罪名的情況下將她列為國家風險，是違法且不合理。

反對黨質疑MI5為轉移視線 在向法庭提供的證據中，加德納質疑發出警告是否是為了轉移人們對前首相約翰遜承認在第一次新冠疫情封鎖期間，非法在唐寧街舉行聚會的注意力。調查權力法庭前日在裁決稱，MI5的職能包括保護議會民主免受旨在通過政治、工業或暴力手段破壞，又稱MI5有權發布干擾警告，並沒有侵犯他們的人權。

施紀賢稱需與華談人權議題 另外，英國安德魯王子一名中國商業夥伴被指是間諜，遭英方禁止入境。英國法庭周一公開其身份，涉事商人是顧問公司漢普頓國際董事楊騰波。楊騰波發聲明指，沒有做錯或者犯法，指英方指控毫無根據。

在北京，外交部稱，中方做事一向光明磊落，有關指控不值一駁。當時出訪愛沙尼亞的施紀賢指需警惕中國的風險和挑戰，但英方須在重要議題如氣候，與中方合作；英方也須提出挑戰，就人權等重要議題與北京坦誠討論。本報綜合報道