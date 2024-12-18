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哈利王子偕妻聖誕卡晒恩愛
已移居美國的英國王子哈利周一與妻子梅根發布2024年聖誕賀卡，上面印有6張照片，其中包括兩人與子女的溫馨合照。相中兩兄妹跑向張開雙臂迎接的哈利及梅根。其餘數張照片為兩人今年前往非洲國家尼日利亞和南美洲國家哥倫比亞旅行的留影，賀卡同時寫有祝賀人們節日和新年快樂的祝賀語。
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