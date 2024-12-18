山西雲岡兩石窟 完成修繕重開

第5窟封閉 展調查養護

雲岡石窟第6窟去年11月28日起封閉修繕，它是中心柱窟，被譽為「雲岡第一偉觀」，是雲岡石窟中期開鑿最富麗堂皇的洞窟。洞內中央有一條高達15米的方形塔柱，分為上下兩層，上層四面各雕刻一尊立佛和兩尊菩薩，四角雕有大象承馱的九級樓閣式方塔；下層四面則雕刻有坐佛，窟內四壁上層環列11尊立佛。窟內現存超過30幅反映釋迦一生的佛傳故事圖，集中表現佛陀從誕生、成長、婚姻，到出家、弘法等有標誌性的場面，是北魏時期佛教思想和造像藝術巔峰之作。