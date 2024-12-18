悉尼大陸女肢解案 現場附近疑現丈夫屍

【本報綜合報道】澳洲新南威爾士省悉尼機場附近公園叢林近日發現一包人體殘肢，死者是33歲中國大陸移民李卓君，其同齡台籍丈夫陳家寶失蹤。澳媒周二報道，在發現碎屍包裹的地點附近再發現多一具屍體，疑屬陳家寶。警方認為，可能有第三方參與這宗謀殺案。

警方在記者會上將此案描述為有針對性的雙重謀殺，透露正調查背後的動機是否與債務有關。警方又指，至少有兩名可能涉案的人士已逃往海外，正如之前所說，他們認為有第三方參與其中，這一點現在已得到證實。陳家寶的手機曾在昆士蘭省使用，很可能是離開該國的人使用過，在昆士蘭警方協助下已尋回該手機。

疑第三方參與殺人 當地警方已就案件聯絡大陸和台灣當局，周日曾透露閉路電視畫面顯示，一輛銀色房車上月30日凌晨出現在悉尼發現碎屍包裹的同一區內，推測該車或與運送李卓君的屍體有關。由於該車並不在李卓君或陳家寶名下，警方因此懷疑有第三人涉案。警方曾指，李卓君只是普通女子，沒證據表明捲入過任何紛爭，或與有組織犯罪集團來往。