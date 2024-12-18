威州女生槍擊校園 2死2命危

其後自轟亡 有教師斷魂 美國威斯康辛州首府麥迪遜一間私立基督教學校周一發生槍擊事件，警方表示，至少兩人被殺，另外6人受傷，其中兩人情況危殆，具生命危險。15歲女槍手魯普諾（Natalie Rupnow）亦告死亡。

事發在當地早上11時前，麥迪遜警察局長巴恩斯（Shon Barnes）指，魯普諾在其就讀的學校自習室內開槍，警員到場後發現她身上有槍傷，送院期間死亡，相信是自殺，但拒絕提供更多有關她的細節。調查人員指魯普諾使用一支9毫米口徑手槍行兇，事後封鎖學校及附近道路調查，巴恩斯要求民眾不要在學校附近舉行守夜活動，形容該處仍是活躍的犯罪現場，警方將整夜監視學校，禁止任何人進入。死者包括一名老師及一名學生，6名傷者中4人無生命危險，當中兩人當晚已出院。

該校小學和學校關係主任威爾斯（Barbara Wiers）表示，學校以往會舉行安全例行活動，校方會事前宣布是演習，但案發時學生們聽到校方宣布「封鎖」時便立即疏散，形容學生表現得十分好，又指仍待商討本周是否恢復上課。

該校二年級學生戈特沙爾克（Nora Gottsckalk）憶述，案發時她正在學校走廊準備吃午飯，隨後看到一名認識的老師受傷並大喊救命，直言當時感到非常害怕和難過。6年級學生讓—查爾斯（Adler Jean-Charles）則表示，他當時正在上英語課，突然聽到兩下槍聲及人們的哭喊聲，隨後只能焦慮地等待警察到來，在看到母親時與對方一起哭泣和祈禱。

拜登促國會通過《紅旗法案》 發生槍擊的學校招收從幼稚園到12年級的約420名學生，警方指目前尚不清楚槍手動機，已與其家屬取得聯繫並展開調查。

白宮表示，總統拜登聽取有關槍擊案的簡報，他隨後在聲明中表示，將呼籲國會通過普遍背景調查、槍枝管制及相關《紅旗法案》，強調永遠不能接受毫無意義的暴力行為，因會為兒童及其家庭帶來創傷，導致整個社區四分五裂。本報綜合報道