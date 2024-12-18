聯國特使晤敍國沙姆解放組織領袖

【本報綜合報道】敍利亞前總統巴沙爾‧阿薩德政權倒台後一周，當地持續遭美國、土耳其和以色列三股外國勢力轟炸。推翻政權的沙姆解放組織正籌組過渡政府，聯合國秘書長敍利亞問題特使裴凱儒周日強調，必須根據安理會決議原則，推動實現可信、包容且由敍利亞人主導的政治過渡。

裴凱儒周日在敍利亞首都大馬士革，與沙姆解放組織領袖朱拉尼、看守政府總理巴希爾等人舉行會談，重申聯合國對敍利亞人民的支持。聯合國敍利亞問題獨立調查委員會周一呼籲衝突各方，將保護平民作為首要任務。沙姆解放組織周二發聲明指，朱拉尼會見了敍德魯茲派代表，呼籲各派別保持團結，所有派別將被解散，武裝人員統一歸屬國防部並被依法管理。他另會見英國外交代表團時呼籲解除對敍全部制裁，幫助該國難民返回家園。

美土以持續轟炸敍 三股外國勢力為實現各自的戰略目標持續轟炸敍利亞境內目標，其中美國轟炸當地東部的回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）殘餘勢力，土耳其轟炸東北部的庫爾德武裝，以色列轟炸多個地點的軍事資產。土耳其執政黨發言人周一表示，反對外部勢力干預敍利亞局勢。