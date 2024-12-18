烏認炸公寓 殺俄輻射生化防護司令

【本報綜合報道】俄羅斯首都莫斯科一幢公寓昨日發生爆炸，造成至少兩人死亡。俄羅斯偵查委員會昨日證實，俄軍輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）及其助手在今次爆炸中死亡，已立案調查，並將事件定性為恐怖襲擊。烏克蘭官員隨後表示，這次襲擊是烏克蘭國家安全局針對基里洛夫的一項特別行動。

近日指控在烏用化武 俄羅斯偵查委員會調查發現，爆炸裝置被放置在公寓門口停放的電動滑板車內，建築物一樓至三樓窗戶破碎，單位入戶門受損。消息指，爆炸裝置的威力約為200克TNT當量。執法人員翻查公寓入口附近閉路電視的畫面，專家已開始研究搜集得來的資料。

俄羅斯聯邦委員會副主席科薩切夫對事件表示震驚，形容是無法彌補的損失，向遇難者家屬表示哀悼。他強調，兇手將受到懲罰，當局絕不手軟。他提到，自己曾在議會調查美國生物實驗室在烏克蘭活動的框架內與基里洛夫合作，對方為調查委員會提供了寶貴的協助。基里洛夫近日才遭烏克蘭指控在當地使用化武。

基里洛夫