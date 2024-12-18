烏稱庫州前線至少30朝兵傷亡

【本報綜合報道】烏克蘭國防部情報總局（HUR）周一表示，部署在俄羅斯庫爾斯克州前線的北韓特戰部隊士兵已被投入針對烏軍的作戰行動，但在剛過去的周末至少有30人傷亡。韓美等10國和歐盟同日發表聯合聲明，譴責朝俄非法軍事合作。

今次是烏克蘭首次報告朝軍遭受如此規模的損失，也是首次披露相關細節。HUR報告指，朝軍在庫爾斯克州前線的普列霍沃、沃羅日巴和馬爾季諾夫卡村莊附近遭受上述戰損，攻擊部隊因此正接受新的人員補充，特別是北韓陸軍第94獨立旅，以便持續在庫爾斯克州參與作戰行動。

多國強烈譴責俄朝軍事合作 美國國務院周一發表聯合聲明指，與歐盟、南韓、日本、澳洲等國以最強烈措詞，譴責北韓向俄烏戰爭派兵加深與俄軍事合作，朝軍直接提供支援意味推高戰爭風險，並將給歐洲和印太地區安全帶來嚴重後果。聲明又指，朝向俄出口武器、俄向朝提供軍事培訓均公然違反聯合國安理會相關決議，重申堅定不移支持烏克蘭，將繼續採取對朝經濟制裁等措施應對。