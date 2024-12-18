追殺尹錫悅 檢方籲現身供述戒嚴 憲院促交彈劾答辯

律師團指尹將出庭表明立場 南韓國會通過針對總統尹錫悅的彈劾案後，交由憲法法院審理。法院已決定下周五開審此案，昨日要求尹錫悅在下周一前提交有關彈劾案的答辯。尹錫悅的律師團表示，尹錫悅將在法庭上陳述自身立場；律師團又否認尹錫悅內亂的指控，但同意配合調查。

檢方負責調查戒嚴風波的合作偵查本部昨日試圖再次查抄首爾龍山總統府，對象為總統警衞處。該本部另通知尹錫悅，要在周六前到案受查，否則可能面臨逮捕。據報道，尹錫悅近日面對檢察廳和調查機關多次傳喚，一直拒絕配合。

調查本部表示，上周三通知尹錫悅周日接受調查，對方以尚未完成聘任律師團工作等為由拒絕到案，檢方周一下午再次傳喚他，要求到案受查。檢方昨日警告尹錫悅要在周六之前針對戒嚴事件接受訊問，否則可能會收到拘票。執政國民力量黨院內代表權性東同日表示，代行總統職權的國務總理韓德洙在彈劾案作出裁決前，不能任命新的憲法法院法官。

設專門工作組準備審理 據法律界昨日消息，負責審理尹錫悅彈劾案的憲法法院當天起正式啟動審理準備程序，決定成立由10名憲法研究員組成的專門工作組準備。該法院按慣例在審理個案時，會為每位法官成立一個專屬小組，同時分社會權、自由權、財產權成立聯合研究小組。鑑於總統彈劾案的重要性，法院此次成立了專門工作組，工作組人數雖少於審理前總統朴槿惠彈劾案時的20多人，但隨着審理工作推進可能增加人員。

尹錫悅方面着手組建辯護律師團，物色檢察官出身和憲法法院出身的律師以應對司法機關調查和彈劾案審理，目前團長定為前廣電通訊委員會委員長金洪一。憲法法院下周五將就尹錫悅彈劾案舉行首次審前聽證會，外界預測論點和審理計劃梳理完成後，法院最早可於下月正式開始庭審。

參與尹錫悅律師團選聘工作的律師石東炫昨日提到，憲法法院何時進行彈劾案審理的公開辯論尚不明確，但若開庭尹錫悅將出庭表態。石東炫又主張，尹錫悅不是為了篡奪政權而發起內亂，也沒有暴動因素，因此內亂罪不成立，由於內亂罪偵查和彈劾案審理的性質不同，將分別組成律師團應對。

警圖搜總統警衞處不果 另外，負責調查戒嚴案的警察廳國家偵查本部特別偵查團昨日試圖查抄總統府內的總統警衞處，雙方對峙近8小時後，警方最終撤離。警衞處表示，將於今日告知是否配合扣押搜查。警衞處伺服器記憶體儲有警察廳廳長趙志浩等人的保密電話通話紀錄。趙志浩在戒嚴令發布當日與尹錫悅通了6次電話。保密電話由警衞處提供並管理，該類電話安裝防監聽、竊聽和電話錄音的軟體，相關伺服器資料被視為偵辦案件的核心線索。本報綜合報道