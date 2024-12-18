傳逼走競爭對手 校園超市整改

【本報綜合報道】山東省濟南大學舜耕校區（東校區）近日傳出校園超市欲漲價，逼走低價食堂超市老闆，引發學生投訴。低價食堂超市老闆在個人微信發文稱，不是個人原因撤出，而是因被告知若不撤出將被斷水、斷電。

要求加價 威脅斷水電 據早前報道，上述紛爭源於學校的濟大超市、第六食堂超市都賣即食麵，前者每碗售10元（人民幣‧下同，約10.8港元），後者則每碗只賣3.5元（約3.8港元）。由於第六食堂超市老闆和藹可親，因此被學生稱為「泡麵大叔」。該校學生表示，上周日第六食堂超市商品開始清倉處理，當晚貨架全部清空、老闆離開。

其後泡麵大叔在個人微信表示，濟大超市多次找他，要求他賣的東西必須和其價格一樣，但他不答應。濟大超市又多次公開說學校將取締第六食堂和其他食堂項目。

濟南大學後勤管理處綜合管理科一名工作人員受訪時回應，第六食堂超市離開是歷史遺留的經營問題，屬個人原因，濟大超市也在進行一系列整改。據了解，上周四晚，濟大超市已關門，閘門上貼着「停業整頓」的字條。