在建高鐵揭用不合格防水塗料

【本報綜合報道】早前有知情人爆料，指內蒙古包銀高鐵在建工程施工材料不合格。內媒周一報道，建設單位蒙冀鐵路公司回應，高度重視有關報道，已迅速成立調查組赴現場展開全面調查，正嚴格按程序對施工材料抽樣並送交權威機構檢測。下一步，將根據檢測結果，依法依規處理。

已送交檢測 內地官媒早前接獲知情人舉報，內蒙古包銀高鐵新建工程的鐵路橋面防水，全部使用了不合格的噴塗橡膠瀝青防水塗料，因此今年7月到10月，該工程內蒙古段全線鐵路橋面防水工程停工。不知何解，問題不但未有整改，不合格產品還被繼續用在了工程建設中。據了解，包銀高鐵內蒙古段所使用的噴塗橡膠瀝青防水塗料為甲供物資，由蒙冀鐵路有限公司招標採購，中標單位為河北澤潤工程橡塑有限公司，由甲方統一提供給中鐵北京局、中鐵上海局、中鐵一局、中鐵十局、中鐵十一局、中鐵十二局、中鐵十八局、中鐵二十局、中鐵二十五局等施工單位使用。

專家指出，因為橋面是鋼筋混凝土結構，如果不做防水處理的話，下雨或下雪融化之後，水分會滲透到混凝土結構中，可能會影響混凝土耐久性，影響鋼筋混凝土結構的長期性能。使用防水材料應符合相應的技術指標。瀝青的材料低溫時容易變硬，變硬後就容易裂開。噴塗橡膠瀝青防水塗料拉伸性能和低溫柔性如果都不達標，就非常容易開裂，並失去防水功能。