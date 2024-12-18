福建人大前副主任 涉濫權受賄捱告

【本報綜合報道】最高人民檢察院周一發布消息，福建省人大常委會前黨組副書記、副主任蘇增添涉嫌受賄、利用影響力受賄、濫用職權一案，國家監察委員會已完成調查，經最高人民檢察院指定，由浙江省寧波市人民檢察院審查起訴，近日已向寧波市中級人民法院提起公訴。

為他人謀利益 數額巨大 檢察機關起訴指控，蘇增添利用擔任福建省經濟體制改革委員會主任，福建省發展和改革委員會主任，福建省政府副省長，福建省政府副省長兼福州市政府市長，福建省委常委、政法委書記，福建省人大常委會黨組副書記、副主任等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。他離職後，涉利用原擔任福建省領導幹部的職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

蘇增添身為國家機關工作人員，涉濫用職權，致使公共財產遭受重大損失，情節特別嚴重，檢方認為應以受賄罪、利用影響力受賄罪、濫用職權罪追究其刑事責任。現年70歲的蘇增添是福建永定人，退休前長期在該省工作。他今年1月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，7月被開除黨籍，翌月被拘捕。