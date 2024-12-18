四川5黑市屠房 問題豬跨市銷售

內媒記者以商販身份，先後多次臥底進入位於開江縣永興鎮、講治鎮及回龍鎮等地的5間生豬屠宰廠，連續多天暗訪調查發現，這些生豬屠宰廠均在未取得《生豬定點屠宰證》下展開經營活動。廠內氣味惡臭刺鼻，豬內臟隨地可見，地面污水橫流，豬圈內一些生豬倒地嚎叫，呼吸困難疑似患病，卻未見負責檢疫、為豬肉安全把關的官方獸醫。

被查封後死灰復燃

報道指出，等待裝運豬肉的貨車深夜停靠在屠宰廠外，以開江縣為中心，將這些豬肉跨區域銷售至周邊各大縣市。廠內員工透露，豬肉上所有蓋好的合格章均為商販或屠宰人員私蓋，並非甚麼秘密。回龍鎮其中一間屠宰廠今年2月底曾被查封，惟不到一個月「死而復生」。內媒與當地居民今年10月向開江縣紀委監委舉報情況，涉事非法屠宰廠均被關停或被整合至一間大型屠宰企業內。