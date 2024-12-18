盜售Tesla商業機密 德裔居華加國人判囚24月

【本報綜合報道】居住在中國的德裔加拿大公民普弗魯格貝爾（Klaus Pflugbeil）早年因竊取美國電動車製造商特斯拉（Tesla）的商業機密並出售，近日被判監禁24個月。

美國司法部周一表示，59歲的普弗魯格貝爾在中國經營一間銷售電動汽車技術的公司。今年6月，他承認與商業夥伴邵一龍（Yilong Shao，音譯）合謀，前往長島會見假扮成商人的美國聯邦調查局（FBI）特工，向對方出售Tesla的電池製造機密。

3月在美被起訴

美國助理司法部長奧爾森（Matthew Olsen）在一份聲明中表示，普弗魯格貝爾從一間美國電動車製造商竊取商業機密，並用於其在中國的公司，他的行為可能使中國在具有國家安全意義的關鍵行業中獲益。普弗魯格貝爾擁有德國和加拿大國籍，今年3月在紐約被起訴。