高超音速原型客機試飛成功 3年後始公布

【本報綜合報道】內媒近日報道，中國科學院上周三公開6.56馬赫高超音速原型客機的訊息，稱3年前該航空飛行器在西北戈壁沙漠的酒泉衞星發射中心獲得試飛許可，完成了20分鐘的試飛測試。其速度之快，可在兩小時內從北京飛到美國紐約。

時速逾8000公里 據報道，在2021年首飛中，該架等比例縮小原型機時速逾8,000公里，相當於音速的6.56倍。這次試驗近日才首度廣泛公開，為6年前以為不可能實現的設計提供初步驗證。該原型機與先前纖細的高超音速飛行器截然不同，機身圓胖，背部則有斗篷狀機翼，意味未來高超音速飛機能運載與現今大型噴射客機一樣多的乘客或貨物。

由於專案具敏感性，中科院和當局一直對試飛結果保密，直至近日才在社交平台發布專案負責人、中科院力學研究所研究員崔凱的演講片段和原型機升空的畫面。他今年10月在北京提到，團隊面臨幾乎普遍的質疑，幸選擇堅持。其團隊的努力可能有助徹底改革人類交通方式，將一小時環球旅行從科幻概念化為現實，他認為將是個大進步。