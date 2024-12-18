上海恢復居民赴台旅遊團

【本報綜合報道】台北-上海雙城論壇昨日上午在台北晶華酒店舉行，上海副市長華源會前致詞釋出重大消息，即日起恢復上海團客赴台旅遊，這也是新冠疫情解封後首個大陸城市正式宣布恢復陸客團到台灣。

雙城論壇會前宣布 今年論壇主題為「智慧治理、永續未來」，華源致詞時表示，論壇已連續走過精彩的14年，這是互學互鑑的14年，也是合作共贏的14年。他邀請廣大台北市民、台灣同胞多到上海走走，也希望上海市民多來台灣、台北看看。上海方面為此將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包括台北市。他堅信兩市政府和市民共同努力，論壇會取得更多實在成效。他又稱，上海與台北同為現代化大都市，衷心希望雙方以此次論壇為契機，進一步深化交通、醫療、文化等，期待兩岸業內人士在深入研討基礎上，凝聚更多共識，為兩岸繁榮發展貢獻更多智慧。

台北市副市長林奕華致詞時提到，2016年5月兩岸關係急轉直下，但只要雙城論壇持續作為兩岸地方事務性交流合作領頭羊，大家就對兩岸關係的春暖花開抱持信心。她表示，兩岸民眾共享中華民族的歷史和文化，縱使有阻礙交流的政治高牆，也無法阻擋民眾對於交流的期待，只有不斷用對話取代對抗，善用共同點，才有助兩岸交流與和平。她強調，疫情和政治都無法阻擋台北、上海兩市交流，如今已戰勝病毒，讓論壇恢復實體舉辦，相信不久將來政治寒冬也將遠離，讓和平穩定互敬互惠的交流，從雙城擴展到台海兩岸。