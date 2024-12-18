內地過境免簽口岸 增至60個開放

對54國政策放寬 增至可停留10天 國家移民管理局昨日發布公告，即日起全面放寬優化外國人過境免簽政策，將過境免簽外國人在境內停留時間由原來72小時和144小時，均延長至240小時（10天），同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，並進一步擴大停留活動區域。外交部表示，歡迎外國朋友們繼續「種草」中國。

公告指出，符合條件的俄羅斯、巴西、英國、美國、加拿大等54國人員，從中國過境前往第三國或地區，可從24個省區市60個對外開放口岸中任一口岸免簽來華，並在規定區域停留活動不超過240小時。此前，適用對外開放口岸為39個，現在增至60個。

擴停留活動範圍至24個省區市 今次政策進一步擴大外國人停留活動區域，適用地由原有19個省區市增加至24個，新增包括山西、安徽、江西、海南和貴州，可在允許停留活動區域內跨省域旅行。過境免簽人員在安徽、海南、貴州3省停留活動區域為全省，在山西省停留活動區域為太原、大同市，在江西省停留活動區域為南昌、景德鎮市。福建、湖北、陝西3省停留活動區域擴大至全省，廣西壯族自治區停留活動區域擴大至南寧、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、欽州、貴港、玉林、賀州、河池、來賓12市行政區域。

首11月近3000萬外國人次入境 國家移民管理局同日舉行新聞發布會，通報放寬優化過境免簽政策有關情況。國家移民管理局黨組成員、副局長毛旭指出，今年1月至11月，全國各口岸入境外國人2,921.8萬人次，同比增長86.2%；其中通過免簽入境1,744.6萬人次，同比增長123.3%。尤其是今年以來，72/144小時過境免簽政策在境內外引發熱烈反響，適用此政策來華外國人數量同比上升132.9%。

外交部發言人林劍主持例行記者會時說，他在網上看到不少中國遊的影片，很多外國朋友通過鏡頭展現中國現代都市的繁華盛景和普通百姓的煙火日常。其中，既有對中國充滿好奇的「頭回客」，也有被中國魅力吸引的「回頭客」。林劍說，近段時間，中國已同26個國家達成全面免簽，先後對法國、德國等38國單方面免簽，對54國實行過境免簽，同157個國家和地區締結互免簽證協定。本報綜合報道