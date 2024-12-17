美國 神秘無人機多州現蹤 候任高官：空域有漏洞

聯群華盛頓出沒 白宮：不構成國安威脅 美國東岸多州上空近日出現神秘無人機群，引發民眾猜測。白宮、聯邦調查局（FBI）和國土安全部上周六指，大部分事件涉及有人駕駛飛行器，不構成國家安全威脅。候任國家安全顧問沃爾茲周日指，事件凸顯美國空域安全存在需要彌補的漏洞。

無人機群在新澤西州、紐約州、馬里蘭州、維珍尼亞州、康涅狄格州、馬薩諸塞州、賓夕凡尼亞州，甚至首都華盛頓上空出沒。新澤西州一度在48小時內超過3,000人報稱目睹無人機，擔憂可能是中國、俄羅斯或伊朗所為。事件引起廣泛關注，民眾在Facebook設立了名為「新澤西州神秘無人機-讓我們解決它」的專頁，目前有近7萬人加入。

FBI指不足百宗值得跟進 FBI官員指出，在報告的5,000多宗無人機目擊事件中，只有不到100宗值得跟進。迄今為止未發現任何證據支持大規模無人機活動，而許多目擊事件發生在常規飛行路線上。美國國防部證實，新澤西州厄爾海軍武器站、陸軍研究中心皮卡汀尼兵工廠附近曾有未獲授權無人機出現。同時，無人機現蹤距離紐約市約一小時車程的麥圭爾-迪克斯聯合基地附近，但國防部找不到事件是外國實體或對手所為的證據。

沃爾茲：拜登政府交代不清 沃爾茲表示，美國人對拜登政府沒有清楚交代目前掌握的無人機報告資訊感到愈來愈沮喪，顯示聯邦機構之間存在漏洞，國土安全部、地方執法部門和國防部之間的權限亦有漏洞。總統當選人特朗普曾指，要在美國建造一個鐵穹導彈防禦系統，應對敵人的高超音速導彈的同時，也需要應對無人機。

此前，美國國土安全部長馬約爾卡斯指，如果有任何值得擔憂的理由、任何外國參與及犯罪活動，會讓美國人民知道，而目前沒有發現此類情況。本報綜合報道

美國國土安全部長

馬約爾卡斯 候任國家安全顧問

沃爾茲 白宮指，事件不構成國家安全威脅。