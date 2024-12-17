參與助推翻敍政權 疆獨武裝揚言襲華

逃俄巴沙爾首發聲 為有計劃離國澄清 參與協助敍利亞反對派武裝推翻巴沙爾‧阿薩德政權的「突厥斯坦伊斯蘭黨」近日接連發放影片，揚言未來要襲擊中國，中國異教徒很快就會嘗到沙姆地區異教徒所經歷的痛苦。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，注意到有關承繼 「東伊運」 的分子出現在敍利亞的報道，並確認該組織如何在中國境內外策劃和實施多宗暴力恐怖襲擊事件。

突厥斯坦伊斯蘭黨以推動維吾爾民族獨立為宗旨，前身為「東突厥斯坦伊斯蘭運動」，又稱「東伊運」，它於1990年代末到2010年代初在新疆地區發起多宗暴力活動，尋求新疆獨立，建立一個政教合一的「東突厥斯坦伊斯蘭國」。中國政府在新疆展開反恐行動後，部分東伊運成員加入聖戰分子，在2011年爆發的敍利亞內戰中攻打政府軍。美國政府曾列東伊運為恐怖組織，時任國務卿蓬佩奧於2020年指10多年來沒有可信證據表明東伊運繼續存在，把該組織剔出恐怖組織名單。

承繼東伊運 矢言逐中國異教徒 時值敍利亞反對派武裝閃電式攻擊巴沙爾‧阿薩德政權，突厥斯坦伊斯蘭黨領袖突厥斯坦尼（Abdul Haq al-Turkistani）於本月6日發聲明指，當回教徒在各地慶祝勝利時，東突厥斯坦（即新疆）的回教徒仍然生活在壓迫之下，如果真主願意的話，在真主支持下，中國的異教徒很快就會嘗到沙姆地區異教徒所經歷的痛苦。

本月8日、即巴沙爾‧阿薩德政權垮台之日，突厥斯坦伊斯蘭黨再發布影片，片中的武裝分子蒙面、手持機關槍，揚言會在新疆烏魯木齊、阿克蘇市、喀什市戰鬥，驅離中國異教徒。突厥斯坦伊斯蘭黨武裝分子於上周二在敍利亞拉塔基亞省一間清真寺表明，中國政府把他們趕走，他們是突厥斯坦的聖戰者。

中方稱願與阿富汗打擊東伊運 美媒上周五指，突厥斯坦伊斯蘭黨新一輪針對中國的行動，可能會進一步顛覆亞洲地區武裝活動不斷增加的地緣政治爭端。劉鵬宇回應指，近年來承繼 「東伊運」 的分子與國際和區域恐怖主義、分裂勢力勾結更加密切，不斷策劃針對海外華人目標的襲擊，在相關國家和地區參與或實施恐怖活動，嚴重威脅國家安全，也嚴重損害有關國家和地區的安全與穩定。恐怖主義是人類的共同敵人，東伊運已被聯合國安理會列為恐怖組織，打擊東伊運是中國反恐的核心關切，也是國際社會的共同責任。中方願同阿富汗及有關國家深化溝通協調，共同打擊東伊運，維護地區和世界的安全穩定。

另外，巴沙爾‧阿薩德周一發表聲明，是流亡後首次發聲。他表示，當反對派武裝組織「沙姆解放組織」本月7日抵達首都大馬士革後，城市通訊中斷，導致遲遲未能對外發布聲明。談及是否早有計劃離開敍利亞時，他否認並澄清不是在戰鬥最後時刻選擇離開。本報綜合報道

中國駐美國大使館（圖）發言人表示，恐怖主義是人類的共同敵人。 突厥斯坦伊斯蘭黨領袖 突厥斯坦尼