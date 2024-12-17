總統彈劾案下周五聽證 主審法官由尹錫悅任命

韓憲法法院首開會 決定優先處理 南韓國會上周六通過針對總統尹錫悅的彈劾案後，交由憲法法院審理。憲法法院昨日召開首次法官會議決定審理時間表，考慮到案件嚴重性，法院會優先處理並盡快完成彈劾審判，下周五舉行首次審前聽證會。案件主審法官為鄭亨植，他由尹錫悅提名並任命。

按照程序，彈劾案在國會通過後交由憲法法院審理，審理期限180天。按規定，需要憲法法院9名法官中至少7人出席，6人贊成才能確認彈劾。憲法法院法官，分別由總統、國會及大法院院長各自提名3人。在總統提名的3人中，憲法法院代理院長文炯培、法官李美善由前總統文在寅任命。

憲法法院目前有3個法官空缺，僅以6人體制運作。為避免職能癱瘓，憲法法院已暫時把審理案件規定的出席人數降至6人。憲法法院通過線上抽籤，確定鄭亨植為尹錫悅彈劾案主審法官。主審法官原則上不公開，但2016年審理時任總統朴槿惠彈劾案時，曾考慮案件重要性而公開主審法官。

到案要求書遭拒收 警或拘捕尹 警察廳國家偵查本部、高級公職人員犯罪調查處、國防部調查本部組成的戒嚴事件合作偵查本部昨日表示，尹錫悅涉嫌發動內亂和濫用職權，當天向總統辦公室發送傳召他調查的到案要求書。不過，總統警衞處拒收到案要求書。如果尹錫悅拒絕到案，檢方或合作偵查本部都可能提請直接拘捕尹錫悅。

到案要求書以高級公職人員犯罪調查處檢察官名義撰寫，指控尹錫悅是「內亂頭目」，濫用職權妨礙權利行使，要求他明日上午10時前往高級公職人員犯罪調查處辦公大樓受查。合作偵查本部昨日上午派員到總統辦公室送交到案要求書但被拒，他們之後前往官邸，同樣遭拒。同日，檢察廳緊急戒嚴特別偵查本部再向尹錫悅發送傳召通知書。

內亂案移高級公職人員調查處 警察廳國家偵查本部已把尹錫悅涉嫌內亂案件移交高級公職人員犯罪調查處，此舉可能是考慮到若尹錫悅無正當理由不斷拒絕到案時，可透過拘留令強制他到案。外界關注中方如何看待尹錫悅被彈劾，中國駐韓大使任命是否受影響推遲。中國外交部回應指，不評論南韓內政，但中方對韓政策一貫，保持穩定性，希望韓方與中方相向而行，為深化兩國友好合作和戰略合作夥伴關係積極努力。本報綜合報道