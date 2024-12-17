廠房粉塵爆炸釀8死 7人就逮

【本報綜合報道】江蘇省常州市武進區一間廠房今年1月20日發生粉塵爆炸，造成8死8傷，直接經濟損失逾1,483萬元人民幣（約1,583萬港元）。事故調查報告出爐，認定是一宗因相關企業為逃避監管而惡意隱瞞生產活動、未按要求作業、應急處置失當加上屬地管理和行業監管不到位造成的較大生產安全責任事故，7人被採取強制措施。

違規使用打磨機 事發的常州燊榮金屬科技有限公司違反產品說明書的規定使用五軸打磨機，採用乾式作業，造成乾鋁合金粉塵在設備及車間內大量積聚並引起爆燃。員工用滅火器撲滅明火後試圖恢復作業，未及時撤離，多個設備其後發生多點連續粉塵爆炸。調查發現造成嚴重傷亡的間接原因包括設施設備未正確使用和維護，作業現場未執行粉塵清掃制度，企業安全生產管理缺失，設施設備、車間違法出租，塵涉爆生產區域設置宿舍。

燊榮公司廠長陳廷波、副廠長張志華、直接領導陳廷波的蘇州炳榮公司副總經理張志華、負責領導杜雲飛的重慶炳榮精密製造有限公司董事長徐文虎涉嫌重大責任事故罪，報告建議追究刑事責任，現已批准逮捕。出租設施設備的天武金屬公司法定代表人周揚武、安全員時曉焱、員工王浩達亦涉重大責任事故罪，分別被批捕及取保候審。