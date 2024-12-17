賣卵非法代孕氾濫 高材生索價近百萬

公職人員參與其中 手術室天天開工 打拐志願者上官正義日前舉報安徽合肥肥東縣存在非法代孕活動，涉及合肥、亳州、南京等醫療機構醫護人員和公職人員。上官正義指出，代孕機構聲稱供卵者中有來自北京大學、清華大學等的一流大學生，費用高達90萬元（人民幣‧下同，約97萬港元）。

上官正義上周五在社交平台發文，安徽佑銘醫療科技有限公司以醫療諮詢、生殖健康等名義展開非法代孕活動，冒用他人公司簽訂合約，先後在南京、合肥地下手術室取卵及胚胎培育、移植等。上官正義透露在肥東縣暗訪了兩個多月，非法代孕機構於今年9月搬到肥東縣，手術室位於別墅區內，而實驗室隱身在一座住宅內，兩處地點僅一條馬路之隔。

主腦亦賣出生證明 售14萬 上官正義披露，供卵者在手術室取卵後，裝有卵子的冷罐送往實驗室培養。待培養成功後，代孕者到手術室接受胚胎移植手術，手術室幾乎每天都有手術。據上官正義了解，手術室醫生既有本地，也有來自上海。上官正義續指，代孕機構幕後張姓老闆有多個戶籍身份，他同時以13萬元（約14萬港元）價格售賣出生證明。老闆的親屬為亳州市公安局民警，且有參與其中。

肥東縣衞健委查處 拘5人 肥東縣衞健委會同公安、市場監管等部門到場調查核實相關情況，依法查扣有關設備器具，並傳喚安徽佑銘醫療科技有限公司負責人。接到非法代孕舉報後，合肥、亳州成立由公安、衞健、紀檢監察、市場監管等部門組成的聯合調查組，對涉案5名疑犯採取刑事強制措施。聯合調查組正核查公職人員違紀違法線索，一經查實將依法依紀依規嚴肅處理、絕不姑息。本報綜合報道