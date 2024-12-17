核電在運在建規模 中國位列世界之首

機組102台 裝機1.13億千瓦

國家能源局黨組書記、局長王宏志在周日舉行的2025年全國能源工作會議上表示，今年江蘇徐圩等5個項目的11台機組獲得核准，全國在運和核准在建核電機組達102台，裝機1.13億千瓦，中國成為世界第一核電大國。明年中國將核准開工一批條件成熟的沿海核電項目，推進在建核電工程建設，建成「國和一號」示範工程等機組。到明年底，在運核電裝機將達到6,500萬千瓦。