高管監視居住期間亡 8個月後證無罪

【本報綜合報道】北京一間遊戲公司的總經理早前捲入網絡賭博案，遭內蒙古公安跨省抓捕，其後在內蒙古指定居所監視居住期間死去，引起家屬不滿和質疑。內蒙古新巴爾虎左旗公安局本月6日對上述網絡賭博案作出撤銷案件決定，原因是沒有犯罪事實。

新巴爾虎左旗警務支援大隊去年6月發現轄區居民在網上賭博，偵查發現以賭博網站為依託實施犯罪的有組織集團，在網站為賭客充值、兌換金幣，從中抽頭獲利，在短短兩個多月涉案流水已達1億元人民幣（約1.07億港元）。當地公安局專案組同年11月搗毀該賭博網站的營運公司優友互動（北京）科技有限公司，並抓獲包括邢燕軍在內的14名公司員工。邢燕軍是公司第二大股東和總經理，而該公司主要開發一款「競技聯盟德州撲克」應用程式。

律師：將結合家屬意願追責 邢燕軍今年4月在指定居住房間內非正常死亡，有關部門指其死因為自縊，他的家屬認為存在大量疑點。家屬與律師表示，本來檢察院作出不予批捕的決定後，邢燕軍等人可取保候審，但公安卻對這些人採取指定居住措施。邢燕軍的兄長邢躍軍又質疑，既然是指定居所監視居住，為何警方保護不了其弟生命安全？內蒙古自治區檢察院和通遼市檢察院上月成立專案組調查。代理律師上周六稱，涉案財產已解封，將結合家屬意願就邢燕軍之死進行追責。