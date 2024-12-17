工業園區商務局長圍標降職

自稱2018屆清華大學畢業生、蘇州工業園區商務局科員馬先生今年7月向蘇州市紀委監委實名舉報，祝歡在政府採購中圍標串標、虛設項目套取資金，向省委巡視組提供虛假材料，還涉嫌學歷造假。蘇州市專項工作組翌月通報，已對祝歡立案審查調查。經查實，祝歡對商務局採購項目中存在的內定供應商、圍標串標等問題負有領導責任，在接受蘇州工業園區黨工委巡察時提供不實材料，在組織函詢時不如實說明問題，違反黨的紀律。依據相關規定，經蘇州市委批准，給予其留黨察看一年。