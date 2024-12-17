投敵洩密 辯稱財困 情報人員判27月監禁

國家安全部昨日表示，近期陸續破獲多宗主動投靠境外間諜情報機關危害國家安全案件，及時消除洩密隱患並有力震懾不法分子。犯案人士包括涉密單位工作人員，最終因犯為境外竊取國家秘密罪判處有期徒刑兩年3個月，剝奪政治權利一年。

與境外機關接頭前被捕 涉密單位下屬企業聘用人員鍾×離職後自主創業，因創辦公司出現商業糾紛，被法院列為失信被執行人，銀行帳戶被凍結。鍾×為緩解經濟壓力，登錄某境外間諜情報機關官網投靠，謊稱自己是涉密單位領導，希望與境外間諜情報機關合作。該境外間諜情報機關隨即與鍾×建立聯繫，了解其個人訊息，並要求其提供涉密單位情況。國安機關偵查並獲取鍾×違法活動證據，在其準備與境外間諜情報機關人員接頭前將其抓獲。

另一涉密單位工作人員戚×在職期間，利用參與單位涉密項目之機，通過複製、拍攝等方式私自留存大量涉密資料。戚×之後因個人理財失誤嚴重虧損，萌生賣情報換錢的想法，登錄某境外間諜情報機關官網投靠，甚至將單位涉密資料原件帶回家拍攝傳遞。國安機關及時發現其所持資料包含多份秘密級國家秘密，戚×最終罪成判囚。

無業人員扮科研工作者 此外，無業人員宋×因經濟困難圖投敵換錢，網搜下載某科研單位資料，向境外間諜情報機關謊稱自己是科研工作者，有重要科研技術資料。宋×準備的資料雖不涉及國家秘密，但其主動投靠行為已觸犯反間諜法，被處以行政處罰。

《中華人民共和國刑法》規定，參加間諜組織或者接受間諜組織及其代理人的任務，危害國家安全者處10年以上有期徒刑或者無期徒刑；為境外的機構、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密或者情報，處5年以上10年以下有期徒刑；情節特別嚴重，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑。本報綜合報道