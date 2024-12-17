入住別墅被指違建 蔡英文稱承租前已存在

原設計師未依程序申請

家住陽明山的李文指出，今年中開始發現住所附近一幢別墅自今年年中以來出現大量維安人員，不時有車隊進出，附近道路還要交通管制，又有人從別墅出來遛狗，鄰居之間口耳相傳該屋是蔡英文卸任後的住處之一。李文長期注意小區違章建築、環境保護等問題，該總價近一億元新台幣（約2,400萬港元）、佔地百坪的別墅業主過往多有違建紀錄，在3樓屋頂平台、二樓陽台、一樓空地大門共有3處違建加蓋。