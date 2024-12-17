藍綠立委初審前爆衝突 台速通過選罷法修正案

所有綠委被阻入會議室

國民黨立委周日深夜已到會議室外，將走廊的一側以椅子和枱封死，並以膠紙密封會議室大門，另一入口則被國民黨立委築起人牆阻擋進入。民進黨立委昨日上午6時到場時，發現進不了會議室，雙方爆發口角。直至上午8時，包括徐欣瑩等部分國民黨立委先進入會議室，而民進黨立委及議事人員則在門外，現場爆發推擠衝突。徐欣瑩宣布開會後，直接進入逐條審查，選罷法修正草案在現場藍委與無黨籍立委高金素梅的「保留協商」呼聲下，開議後僅一分鐘就宣布審查完畢、提報院會。民進黨團事後發聲明指，藍委惡意阻擋綠委開會如立法院戒嚴，並指控藍委一分鐘沒收罷免權，將向立法院長韓國瑜提出抗議。