藍綠立委初審前爆衝突 台速通過選罷法修正案
【本報綜合報道】台灣立法院內政委員會昨日排審關乎調整罷免門檻的公職人員選舉罷免法修正草案，會議於上午9時召開，9時02分內政委員會召委徐欣瑩宣布初審通過草案，9時03分宣布散會。在開會前，國民黨立委搶先佔領主席台，民進黨立委不得其門而入，雙方爆發肢體衝突。
所有綠委被阻入會議室
國民黨立委周日深夜已到會議室外，將走廊的一側以椅子和枱封死，並以膠紙密封會議室大門，另一入口則被國民黨立委築起人牆阻擋進入。民進黨立委昨日上午6時到場時，發現進不了會議室，雙方爆發口角。直至上午8時，包括徐欣瑩等部分國民黨立委先進入會議室，而民進黨立委及議事人員則在門外，現場爆發推擠衝突。徐欣瑩宣布開會後，直接進入逐條審查，選罷法修正草案在現場藍委與無黨籍立委高金素梅的「保留協商」呼聲下，開議後僅一分鐘就宣布審查完畢、提報院會。民進黨團事後發聲明指，藍委惡意阻擋綠委開會如立法院戒嚴，並指控藍委一分鐘沒收罷免權，將向立法院長韓國瑜提出抗議。
排審的選罷法部分條文修正草案中，國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發關注。民進黨立委蔡易餘早前指出，若設此門檻，以後罷免就不太可能成功。中選會主委李進勇表示，選罷法並無限制罷免投票率的門檻，不能因投票率低就否定投票效力，故不能硬要把投票率、得票數拿來強壓同意罷免票數。許宇甄則認為，現在罷免制度有成案條件低、通過門檻低的缺失，讓罷免變成有心人的政治工具。
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