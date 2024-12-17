事隔30年 添38美製坦克抵台 料明春啟換裝訓練

分批運往新竹湖口 初授理論為主 台灣事隔30年再次接收美國製坦克，首批38輛M1A2T坦克及4輛M88A2裝甲救濟車前天運抵台北港，昨日凌晨分批運往新竹湖口陸軍裝甲兵訓練指揮部。預計明年農曆新年後啟動換裝訓練，初期以課堂教授理論為主，不會實車訓練。

M1A2是美國現役主戰坦克，有多款子型號，其中「T」是台灣版本，根據台灣需求而設計。M1A2T坦克及M88A2裝甲救濟車由一艘台灣貨輪運送，台北港卸載區域以兩層貨櫃圍封。運送作業於昨日凌晨零時展開，以黑色防水布包裹的坦克及裝甲救濟車分4批，由重型拖車經高速公路運往新竹湖口。警員在沿途交通管制，憲兵車輛殿後押運，整個運送作業於清晨5時完成。坦克及裝甲救濟車抵達目的地後才卸下防水布，並展開點交程序。

台軍教官已撰擬教範 赴美訓練的台軍裝甲兵種子教官已於上月回台，並完成教範撰擬。由於M1A2T坦克擁有多款新型設備，熟習操作CM11、M60A3坦克的裝甲兵需從零學習新知識。從目前台軍坦克連由14輛坦克、兩輛裝甲救濟車編成推斷，首批抵台的28輛M1A2T可編成兩個連，分別編入第6軍團584裝甲旅與269裝甲旅，強化台灣北部防衞，另外10輛則作為教學用途。

在美國總統特朗普首個任期，2019年同意向台灣出售108輛M1A2T、14輛M88A2、16輛M1070A1重型裝備運輸車及16輛M1000半拖車，預計明年及後年各有42輛、28輛M1A2T抵台。台灣陸軍最初希望購買500輛M1A2T完成裝備更新換代，但時任參謀總長李喜明認為不符合不對稱作戰，只同意採購108輛。有分析認為，隨着特朗普重掌白宮，台灣會遲早增購M1A2T。

台灣立委林憶君指出，M1A2T引擎採用燃氣渦輪，運作原理與飛機引擎相同，耗油量非常驚人。林憶君提醒台軍後勤單位，需考慮M1A2T引擎運作原理與現役坦克的柴油引擎完全不同，要為後續供油和引擎維修等問題做好準備，同時要有新思維，以適應現代戰場。

陸方促美停向台售武 中國外交部強調，中方堅決反對美台軍事聯繫和美國對台出售武器，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是《八一七公報》規定，停止武裝台灣，停止縱容支持台獨勢力以武謀獨。台灣當局以武謀獨、倚洋謀獨的圖謀注定不可能得逞。中方將堅定捍衞國家主權、安全和領土完整。本報綜合報道