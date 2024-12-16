網紅草莓蛋糕 帶挈搪瓷盆水漲船高

近日，「冬天第一盆草莓蛋糕」話題登上內地社交平台的熱門搜查，網民紛紛上載相關照片，可見該款網紅蛋糕以搪瓷盆盛載，上面鋪滿一層鮮紅的士多啤梨點綴，並塗抹上士多啤梨果醬，配搭綿密奶油及鬆軟蛋糕胚，充滿冬日聖誕氣氛。內媒上周五報道指，一口下肚，更令眾多80後及90後出世的人憶起兒時媽媽用搪瓷盆裝熬好的豬油，喚起懷舊情緒。

根據資料，搪瓷盆士多啤梨蛋糕分別有4寸、6寸、8寸等規格，其中最受歡迎的4寸會用13粒個頭偏小的士多啤梨裝飾，6寸則有12粒個頭偏大的士多啤梨，依規格大小，售價約在60元至150元人民幣（約64至160港元）不等。由於它顏值高又有個性，深受年輕族群青睞，吃完蛋糕後，搪瓷盆還可以用來裝豬油。

勾起兒時情懷 洛陽紙貴 有山東濟南的甜品店主預計，該款蛋糕能夠火到元旦，但有網民認為，雖然它拿來拍照很有氛圍感，不過價格偏高，於是教大家可以購買蛋糕成品，再裝入搪瓷盆，即可擁有同款網紅蛋糕。目前，其火紅程度更令搪瓷盆變得一盆難求，價格水漲船高，蛋糕甜品店主之間流傳「得盆者得天下」，部分蛋糕店則改用尺寸較小的搪瓷缸或小瓦罐等。

北京社科院副研究員王鵬接受內媒採訪時表示，搪瓷盆承載許多人的兒時記憶和情懷，從商業角度來看，其成功在於它準確捕捉了消費者的情感需求和美學趨勢，透過結合舊物件與甜品，創造出一種全新消費體驗。本報綜合報道