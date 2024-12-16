西班牙時裝集團 71歲始創人墮谷亡

Mango始創人 安迪克

【本報綜合報道】西班牙服飾品牌Mango表示，始創人安迪克上周六因為墮山谷意外離世，終年71歲。Mango是歐洲最大的時尚服裝集團之一，在全球擁有近2,800間門市。

與家庭成員行山出事 西班牙媒體報道，安迪克（Isak Andic）是在巴塞隆拿附近山區與數名家庭成員一起行山時，從峽谷墮落身亡。Mango總部位於巴塞隆拿，其執行長魯伊斯（Toni Ruiz）透過聲明說：「我們非常遺憾地宣布，Mango非執行主席兼始創人安迪克意外過世。」

安迪克1953年在土耳其伊斯坦布爾出生，14歲時與家人一同搬到西班牙巴塞隆拿定居。1984年，他在兄長幫助下於巴塞隆拿最知名的購物街格拉西亞大道（Paseo de Gracia）開設第一間店，並大獲成功。西班牙當時才剛脫離佛朗哥將軍長達數十年的獨裁統治，消費者渴望購買更現代的服裝。安迪克以Mango之名，迅速在西班牙開設數十間門市，接着從鄰國葡萄牙、法國開始拓展海外版圖。