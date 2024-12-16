尼國民航局 反對珠峰禁商業直升機

【本報綜合報道】針對尼泊爾珠穆朗瑪峰地區是否禁飛商業直升機一事，尼泊爾民用航空局日前表示，商業直升機在珠穆朗瑪峰地區的運營不應受限。

傳國家公園明年起封殺 尼泊爾媒體近日報道，尼泊爾珠峰地區昆布巴桑拉穆鎮政府與其他利益相關方開會，就禁飛商業直升機達成一致。會後，珠峰所在地薩加瑪塔國家公園管理處發布公告稱，將於2025年1月1日起正式禁止商業直升機在公園核心區及緩衝區內飛行。薩加瑪塔國家公園管理處指出，商業直升機在國家公園及緩衝區運營過度，所造成的噪音污染已影響到當地居民，並威脅到野生動物棲息地和生態系統。

尼泊爾民用航空局上周五發表聲明稱，商業直升機在珠峰地區的運營不應受限。根據尼泊爾憲法及相關法律規定，尼泊爾領空屬於聯邦管轄範圍，國家公園管理處頒布此類禁令，缺乏法律依據和正當理由。

據尼泊爾《加德滿都郵報》報道，在上一財年，有近5萬名徒步旅行者和登山者參觀了國家公園。在旅遊旺季，有超過6,000架次直升機飛越這座1979年被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄的國家公園。尼泊爾旅遊局首席執行官喬希表示，保護國家公園至關重要，但國家公園管理處草率頒布此類禁令的做法亦不可取。